Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart Kıbrıs sorununun çözümü için herkesi odaklanmaya ve çabalarını iki katına çıkarmaya çağırarak, “Mevcut çıkmazdan çıkış yolu bulunması konusunda iki lideri destekleyin. Şimdi her zamankinden daha fazla aktif olma zamanı.” dedi.

Kıbrıs’taki BM İyi Niyet Misyonu Lefkoşa ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de yıl sonu resepsiyonu düzenledi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar'ın yanı sıra, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve eşi Philippa Karsera, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve diğer davetliler katılırken, Rum Yönetimi eski lideri Nikos Anastasiadis daha önce katılacağını bildirmesine rağmen gecede yer almadı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, resepsiyonda yaptığı konuşmada, iki taraf arasındaki farklılıklara rağmen her iki toplum liderini bir arada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki liderin bir aday üzerinde mutabık kalmasının sevindirici olduğunu ve BM Genel Sekreterinin yakında bunu bir açıklamayla duyuracağını ifade eden Stewart, yapılacak atamanın dikkatleri yeniden Kıbrıs barış sürecine çevireceği yönündeki inancını da dile getirdi.

Stewart, BM’nin de iki tarafla iş birliği içinde havayı olumluya çevirmek ve yeni gelecek temsilciyi de desteklemek için elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti.

Son haftalarda tarafların üzerinde mutabakata vardıkları ve uygulamaya koydukları komite çalışmasını da anlatan Stewart, Ekonomik ve Ticari Konular, Çevre, Kültür, Yayıncılık Teknik komitelerinin doğa, çevre, kültür-sanat, jeolojik miras, Yeşil Enerjiye Geçiş konularında başlattığı çalışmalara da değindi.

Stewart ayrıca, yıl içerisinde Cinsiyet Eşitliği, Kriz Yönetimi, Sağlık, Kültür, Suç ve Suça İlişkin Konular üzerine Teknik Komitelerin gerçekleştirdiği iş birliklerinden de bahsederek, son yıllarda bir araya gelmemiş ve çalışmaları kesintiye uğramış Eğitim ve İnsancıl Konulara İlişkin Teknik Komitelerin de bu yıl yeniden çalışmalarına başladığını belirtti.

Stewart, komitelerin çalışmalarına katkısı bulunan Rum Müzakereci Menalaus Melanu ile Cumhurbaşkanının Özel Temsilcisi Güneş Onar’la yardımcılarına, ayrıca emekliye ayrılan önceki Temsilci Ergün Olgun’a teşekkür etti.

Söz konusu komitelerin eş başkanlarına da teşekkür eden Stewart, bu çalışmaların Adadaki insanların hayatlarına dokunmakla birlikte olası bir çözümün de zeminini hazırlamaya yardımcı olduğunu aktardı.

Ara bölgeye yapılacak güneş enerjisi tesisinin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve tesisin bittiği zaman bunun büyük bir güven yaratıcı inisiyatif olacağının altını da çizen Stewart, ayrıca 2024’te BM’nin Adadaki 60. yılının 4 Mart ve bu tarihe yakın tarihlerde düzenlenecek etkinliklerle anılacağını, bunun aynı zamanda Kıbrıs sorununun ne kadar uzun süredir çözüme kavuşamadığını da buruk bir şekilde herkese hatırlatacağını söyledi.

Stewart, Kıbrıs'ta, insanların bazen Kıbrıs sorunun açmaza girdiğinden ve durağanlaştığından bahsettiğini fakat, statükodan rahatsızlık duyanların var olmakla birlikte bunun ayrıca bir gereklilik olduğunun bilinip, mevcut durumun aynı kalmayacağının düşünülebileceğini ifade etti.

Özellikle Yunanistan ve Türkiye arasında olumlu gelişmelerin devam ettiğinin görüldüğüne de dikkat çeken Stewart, bu ikili yakınlaşmanın cesaret verici olduğunu, Adada da buna benzer gelişmelerin yaşanacağı ve sürece olumlu ivme katacağı yönündeki inancını dile getirdi.

Stewart, BM ekibinin yeni katılımın arifesinde, Kıbrıs'ın geleceği konusunda birincil sorumluluğun her ne kadar Kıbrıs halkının ve liderlerinin elinde olsa da, geri kalanların da oynayacağı bir rol olduğunu söyledi.

Stewart, " Bu nedenle herkesi odaklanmaya ve çabalarını iki katına çıkarmaya çağırmak istiyorum. Mevcut çıkmazdan çıkış yolu bulunması hususunda iki lideri destekleyin. Şimdi her zamankinden daha aktif olma zamanı.” şeklinde tamamladı.