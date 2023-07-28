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BM İyi Niyet Ofisi Sözcüsü de, ortak basın açıklamasını okudu.

İki lider yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaretlerinin ardından basına ayrı ayrı değerlendirmeler yaparak KŞK’nın çalışmalarının önemini ifade ettiler ve destek belirttiler.

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