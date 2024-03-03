Diplomasi Forumu için Antalya’da bulunan Tatar, oradan Berlin’e geçecek.
Tatar’ın tüm temasları ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Tatar’ın Berlin’de bulunacağı süre içinde Turizm Fuarı’nda KKTC Stantı’nı ziyaret edeceği öğrenildi.
Diplomasi Forumu için Antalya’da bulunan Tatar, oradan Berlin’e geçecek.
Tatar’ın tüm temasları ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.
Tatar’ın Berlin’de bulunacağı süre içinde Turizm Fuarı’nda KKTC Stantı’nı ziyaret edeceği öğrenildi.
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