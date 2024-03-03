Diplomasi Forumu için Antalya’da bulunan Tatar, oradan Berlin’e geçecek.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

Tatar’ın tüm temasları ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Tatar’ın Berlin’de bulunacağı süre içinde Turizm Fuarı’nda KKTC Stantı’nı ziyaret edeceği öğrenildi.