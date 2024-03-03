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Tatar’ın tüm temasları ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüştü

Diplomasi Forumu için Antalya’da bulunan Tatar, oradan Berlin’e geçecek.

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