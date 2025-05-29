Cumhurbaşkanlığında yer alan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, konuk heyet ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilere değinerek, “Buradaki İçişleri Bakanlığı'mız ile sizler arasında çok önemli iş birlikleriniz vardır. Dolayısıyla zaman zaman sizlerin de buraya gelmesi, çok özel ve değerlidir diye düşünüyorum. Bir kez daha sizleri burada görmekten dolayı memnuniyetimi belirtmek isterim.” dedi.

“Her zaman Kıbrıs Türk Halkı'na yönelik yaptığınız çalışmalar, gösterdiğiniz yakınlık, ülkenin güvenliği, bekâsı ve sıkıntıların giderilmesi için yaptığınız katkıların, çok önemli olduğunu belirtmek isterim.” diyen Tatar, Yerlikaya ile İstanbul Valisi olduğu dönemlerde bir çok kez görüştüklerini kaydetti.

Güney Kıbrıs'a gelen turistlerin kuzeye geçmelerinde bir takım sıkıntılar yaratıldığını anımsatan Tatar, Rum yönetiminin bir takım farklı yöntemlere başvurduklarına değindi. Güney Kıbrıs’ın üniversiteleri de hedef aldığını ve itibarsızlaştırmak için bir takım girişimlerde bulunduğunu belirten Tatar, şimdi de mülk meselesi konusunda uluslararası hukuka meydan okuduklarını ifade etti.

Mülk sorunlarının aşılması için uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) kurulduğunu anımsatan Tatar, komisyonun çalışmalara ve önemine değindi.

Tatar, “Bu kurumun etkinliğinin arttırılması için de çabalarımız sürüyor. Şu ana kadar 600 milyon Sterline yakın ödemeler yapılmış ve bu ödemeler devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde mülkiyet gerekçesiyle yapılan tutuklamalara değinen Tatar, “Huzurumuzu bozmak için bize büyük bir saldırı var. Bu saldırı karşısında bizlerin de burada bazı tedbirleri almamız gündemde...” diye konuştu.

“Bu konuda, sizlerle de işbirliği içerisinde bazı kararlar alacağız. Sizlerin desteğinin bizler için çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuşan Tatar, 1960-1974 arasında Kıbrıs Türk halkının uğradığı saldırılara ve katliamlara değindi.

Tatar, 1974’ten bu yana ülkede yeni bir düzen kurulduğunu ve Kıbrıs Türk halkının bekası için bu düzenin korunduğunu ifade etti. Tatar, Güney Kıbrıs’ın mülkiyet meselesiyle ilgili uluslararası hukuka meydan okumak suretiyle, gerginliğe yol açabilecek yeni bir yola girdiğini belirtti.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Tatar, kendisine yönelik yapılan eleştirilere de değindi. Her türlü siyasi görüşün “burada makam sahibi” olduğunu ifade eden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan saldırının gerçekten hiçbir uluslararası camia tarafından da onay göreceğini düşünmediğini söyledi. Tatar, yapılanın çok büyük bir haksızlık ve uluslararası camianın rahatsızlık duyacağı bir durum olduğunu belirtti.

Cenevre'de gerçekleşecek 5+1 toplantıya da değinen Tatar, şöyle devam etti:

“Görüşmelerde yeni atmosferin gelişebilmesi için çeşitli konularda işbirliği yapılması ve geleceğe güçlü bir zemin hazırlayarak Kıbrıs'ta nihai bir anlaşmaya hizmet etmek istiyoruz. Bu çalışmalar yapılırken böyle bir saldırıyla o iyi atmosferi baltalamak, gerçekten hiç izahı mümkün olmayan bir gelişme olmuştur.”

- Yerlikaya

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yeni hizmet binalarının yer aldığı Cumhuriyet Yerleşkesi’nin Kuzey Kıbrıs Tüm Cumhuriyeti'ne çok yakıştığını belirterek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın selamlarını ileten Yerlikaya, “Bugün yine sizin liderliğinizde göçle ilgili çok önemli bir adım atılacak.” dedi.

Göçün küresel bir mesele olduğunu kaydeden Yerlikaya, Türkiye’nin düzensiz göçle ilgili çekim gücü olmaktan çıktığını belirtti. “Yani göçe hedef ülke olmaktan, transit rota olmaktan çıktık. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Ama bütün dünya devletlerinin de arzu ettiği gibi düzenli göçte çekim gücü olmak istiyoruz. Yani daha fazla turist, daha fazla uluslararası öğrenci, daha fazla sağlık, yatırım veya gelen ziyaretçiyle ilgili çok iyi noktaya doğru gidiyoruz.” ifadelerine yer veren Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede konusundaki çalışmalarına değindi.

Yerlikaya, KKTC’de açılacak Göç Yönetim Merkezi’nde düzensiz göçle mücadelede hayırlı işler yapılacağına inandıkların ifade etti.