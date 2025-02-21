Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Yeşil Doğa Derneği tarafından Çevre Ödülü verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de doğa ve çevreyi korumak için büyük hassasiyet içerisinde hareket ettiklerini belirterek, Yeşil Doğa Derneği tarafından kendisinin Çevre Ödülü’ne layık görülmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kabulde Tatar, Kıbrıs Adası’nın güzelliklerini ve zenginliklerini paylaşırken, gelecek nesillere aktarabilmesi için büyük özenle doğanın korunması ve dikkatli tüketim yapılması gerektiğini kaydetti.

Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdülkadir Ay, KKTC’nin gelişmesi için yürütülen çalışmaları ve Türk Devletleri Teşkilatı’na üyeliğini memnuniyetle takip ettiklerini belirterek, Aksaray’dan Tatar’a sevgi ve selamları iletti.

Ay, Yeşil Doğa Derneği tarafından çevreye duyarlı yaklaşımları dolayısıyla Tatar’a, Çevre Ödülü’nü de takdim etti.

Derneğin, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir illerinden tüm Türkiye’ye yayılan farklı çevre projeleri hakkındaki çalışmalarına dair Tatar’a bilgi veren Ay, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Aksaray’da düzenlenecek Yeşil Kristal Ödül törenine de davet etti.