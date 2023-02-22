Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) kurucularından, emekli başöğretmen Halil Kara’nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Emekli başöğretmen Halil Kara’nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Benim de öğretmenliğimi yapmış olan Hali Kara hocam uzun yıllar bir öğretmen olarak önemli hizmetler vermiş, çok sayıda öğrenciye eğitmiştir. KTÖS’ün de kurucularından olan Halil Kara öğretmenime Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.”