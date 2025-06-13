Cumhurbaşkanlığı’nın 400 kişilik salonunda gerçekleşen “Türk’ün Ebedi Davası Kıbrıs” başlıklı konferansta Ortaylı, Kıbrıs Türk halkını Annan Planı’na “evet” oyu verdiği için aşağılayıcı ifadelerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferansın ardından yaptığı açıklamada, Ortaylı’nın Annan Planı’na destek veren Kıbrıs Türklerine yönelik sözlerinin “gereksiz, maksadını aşan ve hatalı” olduğunu belirtti. Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı her zaman olduğu gibi Annan Planı döneminde de Anavatan Türkiye ile yürütülen politikaya güven duymuş ve iradesini bu yönde göstermiştir. Bugün ise o dönemden çıkarılan derslerle oluşan bambaşka bir konjonktür ve gerçeklik vardır. Seçildiğim ilk günden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlı desteğiyle, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devlet temelinde bir uzlaşı politikasını sürdürmekteyim. Halkımızın da bu politikayı benimsediğini ve desteklediğini görmekteyim.”

Tatar, birlik ve beraberliğe büyük ihtiyaç duyulan bir dönemde toplumun gereksiz tartışmalarla gerilmemesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, söyleşinin baştan sona izlenmesini ve İlber Ortaylı’nın bugüne kadar Kıbrıs Türk halkıyla ilgili yaptığı olumlu saptamaların göz ardı edilmemesi gerektiğini de ifade etti.