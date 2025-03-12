Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son günlerde, adım ve yapay zekayla sesim kullanılarak sahte hesaplar aracılığıyla kasıtlı olarak yayılan asılsız ve etik dışı haberler insanları dolandırmak ve kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır. Bunu şiddetle kınıyorum. Gerçek dışı bilgilerin kamuoyunu yanıltmaya ve sahtekarlığa yönelik olarak kullanılması, toplum huzurunu bozmayı da amaçlayan sorumsuz bir girişimdir.

Bu tür dezenformasyon kampanyalarına karşı gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, emniyet birimlerimize resmi şikayette bulunulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, demokratik değerleri ve basın etiğini koruma kararlılığını sürdürecek; toplumumuzu yanıltmaya yönelik bu tür girişimlere asla müsamaha göstermeyecektir.

Kamuoyunun yalnızca resmi ve güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesini önemle rica eder, doğru bilginin yayılması adına tüm vatandaşlarımızın hassasiyet göstermesini beklerim.”