GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gündem Kıbrıs Web TV’de, Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu oldu… 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın "Tatar ne demek istediğini kendisi bile bilmiyor" söylemine yanıt verdi...



Ersin Tatar: Talat'ın Balonu Söndü



Programda İkinci Cumhrubaşkanı Mehmet Ali Talat’ın “Tatar, egemen eşitliği kast ederken ne demek istediğini kendisi bile bilmiyor” söylemine yanıt verenCumhrubaşkanı Ersin Tatar, “Annan planı döneminde yaşananlar ortadadır. Yüzde 65 evet dememize rağmen vaatler yerine getirilmedi. O dönem birleşme için politika yürüten Talat’ın balonu söndü. Denktaş’ın söylemlerinin ne kadar doğru olduğunu gördük. Talat, ne dediğini bilmiyor demiş. Bir Rum gazetesine bu açıklamaları yapması hoş değil” dedi.



“HALK KARAR VERSİN”

Konuşmasının devamında Tatar, “Ben kimseye hakaret etmiyorum ama kendi siyasetimi savunuyorum. Ben inandığımı söylüyorum sen de inandığını söyle. En sonunda halk karar versin. Bizim burada 500 yıllık tarihimiz var. Osmanlı dönemi 350 yıldır bu adada. İngiliz geldiğinde Rumları yerleştirdiler bu adaya. Bu adada bir Kıbrıs Türk halkı vardır. Bizim savunduğumuz bu siyasette bu adada bir Kıbrıs Türk halkı olduğudur. Biz kendi kültürümüzle ve kendi yaptıklarımızda bir halk olarak bu topraklarda varlığımızı sürdürüyoruz. Türk yunan dengesi bakımından Türkiye’nin de burada olması gerektiğini söylüyoruz. 1960 anlaşmasında da Türkiye kurucu ortaktır ve bu anlaşmalara esastır. Egemenlik hakkımız da oradan gelmektedir. Burası asla Yunanistan’a bağlanamaz ve hiçbir zaman bırakılmamıştır” dedi.



“BU ZAMANA KADAR KABUL EDİLMEYEN BİR ŞEYİ NEDEN SAVUNAYIM?”

Tatar, “Rum siyasi eşitliği kabul etseydi belki bir anlaşma olabilirdi. Annan planı öncesinde de görüşmeler vardı. Rumlar onları da kabul etmedi. Bu zamana kadar kabul edilmeyen bir şeyi neden savunayım? Bu adada iki ayrı devlet vardır. Savunduğumuz siyasetin altı doludur. Merhum Denktaş son günlerinde kendisiyle görüştüğümde, ‘ne devletten ne egemenlikten vazgeçmeyiniz. Herhangi bir anlaşma buz üstünde yazı yazmaya benzer’ dedi. Egemenlik hakkımızı savunuyoruz. Anlamamakta ısrar ediyorlar. BM kararları varmış. İsrail’de de var. İsrail de takmıyor Amerika da takmıyor BM kararlarını. İsrail’e silah veriyor. O kararları ters çevirmek suretiyle saldırmaya devam ediyor. BM Kararları bir gecede değiştirilebilir. Kıbrıs eski Kıbrıs değildir. Türkiye’nin bölgedeki en güçlü ülke olması, enerji ve savunmada da ne kadar güçlü olduğu aşikârdır. Kıbrıs’ın stratejik önemi daha da artmıştır ve küresel alanda dengeler bu kadar değişmişse, Türkiye burayı 1600 km uzaklıktaki Yunanistan’a mı bırakacak?” diye sordu.



