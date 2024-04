Bir bayram daha geldi çattı…

Her bayram “O eski bayramlar” geliyor aklıma…

Eskiden bayramlar daha mı anlamlıydı yoksa o eski insanlar mıydı bayramları anlamlı kılan?

Bugüne dönüp baktığımda o heyecan hiçbirimizde kalmamış…

Bir hayat telaşesi, sürekli bir koşturma, geçinme derdi, kişisel hırslar…

Nereye yetişiyoruz?

Yoksa olduğumuz yerde mi sayıyoruz?

Ya geriye gidiyorsak?

…

Bu sabah bu düşüncelerle uyandım…

Güzelim ülkenin güzelim insanları “Bayramı tatile çevirerek” çoktan adadan ayrıldı…

Sokaklar, caddeler bomboş…

Gönyeli Çemberi’nin çıldırtan trafiği yok…

Bayram sonrasında yine aynı koşturma devam edecek…

Keşke insanlığımızı ve değerlerimizi kaybetmemiş olsaydık…

Belki o zaman bu ülke daha yaşanılabilir bir yer ve “Bayramlar da bayram” gibi olurdu…

Kim bilir…

Zamanı geri çevirmek mümkün olmasa da geçmişin o duygu dolu bayramlarına yeniden kavuşuruz belki…

…

Son birkaç haftaya baktığımda hem siyasi hem sosyal hem de adli gelişmelerle ülkenin gündemine damga vuran başlıklar öne çıksa da benim için en yaralayıcı haberler trafik kazaları oldu…

Ardı ardına gelen ölümler…

Hurdaya çıkan araçlar…

Kaza sonucu ağır yaralananlar…

İnsan gerçekten bazı şeyleri başına gelmeyince anlamıyormuş…

Kaza furyası ve trafik terörü ne yazık ki bizi de buldu…

Sevgili Çiğdem Aydın’ın oğlu Sami Sevinç, geçirdiği trafik kazasında ağır bir şekilde yaralandı…

Dakikaların saatlere, saatlerin günlere döndüğü zamanlardan geçtik…

Bunca acı, bunca karmaşık duygular bir kendini bilmezin kurallara uymaması nedeniyle oldu…

On bir günlük yoğum bakım ve hastane sürecinin ardından devam edecek olan bir iyileşme süreci bizi bekliyor…

Bu da geçecek…

Ama bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

...

Bu süreçte hükümetin aldığı bir karar gerçekten beni çok mutlu etti…

Alkollü araç kullananlara ve kazalarda ölüme sebebiyet verenlere astronomik cezalar verilecek…

Çok şükür biri sesimizi duydu…

Senelerdir dile getirdiğimiz ve toplumun refahı için yapılması gereken bir şeydi…

Bana sorarsanız bu karar için çok geç kalındı…

Bugüne kadar bu konuda siyasi irade ortaya koyamamış tüm hükümetlere de sitem ediyor, Başbakan Ünal Üstel ve kabinesini bu kararından dolayı kutluyorum…

…

Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda güncellenen yeni cezaların Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, bazı kesimlerden gereksiz bir ses yükselmesi geldi…

Neymiş ülkede toplu taşıma yokmuş…

İnsanlar nasıl eğlenmeye gidecekmiş…

Hiçbir eğlence veya hiçbir keyif insan hayatından daha değerli değildir…

Meyhaneye veya başka bir eğlence mekânına giderek çuvalla para dökmeyi bilen bir kişinin taksi parasının cebinde olmayacağını düşünmüyorum açıkçası…

O yüzden kimse kusura bakmasın bu yasayı toplu taşıma veya taksi ücretleri ile birbirine bağlamaya çalışmak saçmalıktan başka bir şey değildir…

Evet, bu ülkenin çok ciddi bir toplu taşıma sıkıntısı var…

Evet, bu sıkıntı doğru politikalarla artan kontrolsüz nüfus nedeniyle bir an önce çözülmeli…

Ama toplu taşıma sıkıntısı bu ciddi önleyici cezaların gündeme geldiği yasa tasarısı üzerinden yapılmamalı…

Sırf muhalefet olmak için muhalefet yapmak bu konuda doğru değil…

O yüzden muhalefet yapmak için lütfen kendinize başka konular bulunuz…

Dediğim gibi…

Önce insan…

Bir kez daha hükümeti bu kararından dolayı tebrik ediyor ve sonuna kadar da desteklediğimi belirtmek istiyorum…

Çünkü hiçbir insanımız trafikte pisipisine ölmemeli, evlere trafik terörünün acısı düşmemeli, gencecik insanlar gelecek planlamaları yapmak yerine hayattan kopmamalı…

…

Tüm halkımızın Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, refah dolu, barış dolu, huzur dolu ve trafikte ölüm haberleri almadığımız bir bayram diliyorum…