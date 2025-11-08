Açılışa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, TC Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül, küratörler Dr. Arif Albayrak ve İpek Denizli ile çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı.

İpek Denizli “Hayaller Gerçek Oldu”

Küratör İpek Denizli, açılış konuşmasında sanatın birleştirici gücüne vurgu yaptı:

“Beş yıl önce çıktığımız bu yolda bizi her anlamda destekleyen bir belediye ve başkanla karşılaştık. Hayallerimizin gerçekleşmesine inanan Hayri Orcan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Artık sanatçılarımızın eserlerini Tatlısu Belediyesi Şule Sert Sanat Galerisi’nde sergileyeceğiz.”

Denizli, bu yıl İran, Türkiye, Slovenya, Kıbrıs, Azerbaycan ve Filipinler’den sanatçıların katıldığını belirterek, Tatlısu’nun uluslararası sanatla daha da renklendiğini ifade etti.

Dr. Arif Albayrak “Sanat ve Vefa Bir Arada”

Küratör Dr. Arif Albayrak, galeri binasının kısa sürede örnek bir yapıya dönüştüğünü belirterek şunları söyledi:

“Üç ay önce gezdiğimiz binanın bugün geldiği noktaya inanmak zor. Hem vefaya hem sanata vurgu yapan bu yapı, gelecekte müzeyle tamamlanacak. Yüz elliye yakın eserle dolu bir sanat koleksiyonumuz oluştu.”

Albayrak, Nisan ayında başlayacak ‘Sokak Resimleri Çalıştayı’ ve ahşap heykel sempozyumu gibi yeni etkinliklerin de müjdesini verdi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan “Sanatın Kardeşlik ve Barışa Hizmet Eden Yönü”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orcan, konuşmasında sanatın toplumları birleştirici yönüne dikkat çekti:

“Bu yola çıkarken hedefimiz sadece sanat üretmek değil, sanatın kardeşlik, dostluk ve barışa hizmet eden kısmını da ortaya koymaktı. Her yıl 15 sanatçıyı ağırlıyoruz. Bugün Tatlısu’nun dünyanın dört bir yanında 75 temsilcisi var. Bu sanatın gücüyle mümkündür.”

Orcan, Şule Sert Sanat Galerisi’nin belediye çalışanlarının emeğiyle kısa sürede tamamlandığını belirterek,

“Bir buçuk ay gibi kısa sürede, tamamen kendi imkânlarımızla bu eseri hayata geçirdik. Bu iş yürek ister, bizde o yürek var.” dedi.

Ayrıca Orcan, belediye meclisinin aldığı kararla genç yaşta hayatını kaybeden belediye çalışanı Şule Sert’in anısını yaşatmak amacıyla galerinin isminin verildiğini ifade etti:

“Belediye meclisimizin aldığı karar ile, genç yaşta hayatını kaybeden çalışanımız Şule Sert’in anısını yaşatmak adına bu sanat galerisine onun adını verdik.”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu “Sanatçılarımızı Kutluyorum”

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, açılışta yaptığı konuşmada Tatlısu Belediyesi’ni ve sanatçılara verdikleri desteği takdirle karşıladığını belirtti:

“Sanatı hayata geçiren siz değerli sanatçılarımızı yürekten kutluyorum. Bu galeri, vefanın ve kültürel zenginliğin somut bir örneğidir. Bakanlık olarak bu tür projelerde her zaman yanınızda olacağız.”

Ataoğlu, sanatın ve kültürün toplumlar arasındaki bağları güçlendirdiğini vurgulayarak, sanatçılara verdikleri emek için teşekkür etti.

Vefanın Adı: Şule Sert

Galerinin ismi, Tatlısu Belediyesi’ne uzun yıllar emek veren ve genç yaşta hayatını kaybeden Şule Sert’in anısını yaşatmak amacıyla verildi. Açılışta Sert’in ailesi de hazır bulundu; konuşmalarda “O, Tatlısu’nun sanatla anılmasında hep yaşayacak.” ifadeleri öne çıktı.

Tatlısu, Sanatın Yeni Merkezi Olma Yolunda

Tatlısu Belediyesi, beşinci sanat buluşmasını geride bırakırken, bölgede sanatı sürekli kılacak yeni projelere imza atmayı sürdürüyor. Yeni sanat galerisi ve planlanan müze, Tatlısu’yu Kuzey Kıbrıs’ın kültür ve sanat merkezi haline getirme hedefinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.