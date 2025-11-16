16.11.2025 tarihinde saat 00.40 sıralarında Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde, 20 yaşındaki E.Ç.’nin 65 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette çevreyi rahatsız ettiği bildirildi.

E.Ç.’nin makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığı, elindeki bira şişesini yere vurup kırdığı ve çevredekilere karşı uygunsuz tavırlarda bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine ise şahsın küfür ettiği, görevli polis memurunu elleriyle iterek darp ettiği ve polis memurunu görevinden men ettiği açıklandı.

Olay sonrası E.Ç. tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.