Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334), TCG Doğan (P-340) ve TCG Doğanay (S-351), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Gemiler, yarın, cumartesi ve pazar günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, TCG Doğan (P-340) Hücumbotu ve TCG Doğanay (S-351) Denizaltısı Girne Turizm Limanı'nda, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu ise Gazimağusa Limanı'nda olacak.