TDP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Mayıs web TV'de "Manşet Mayıs" programında konuşan Özkunt, “CTP, İlahiyat Koleji’nde TC Elçiliği’nin Türkiye’den atama bir öğretmeni müdür muavini olarak atamasına sessiz kalmıştır. Öğretmen sendikamız gereken tepkiyi gösterip, eylem yapmıştır ancak ana muhalefet sessizliğini korumuştur” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun Türkiye’ye yürekten bağlı olduğunu ancak yapılanların bu ilişkileri zehirlediğini ve bu bağlılığı aşındırdığını savunan Özkunt, “Türkiye bunu gözetmiyorsa; biz de irademize, toplumun onuruna, gururuna sahip çıkmalıyız. Böyle bir atama ne sistemde ne yasalarımızda vardır” dedi. Özkunt, Türkiye yöneticilerinin hatalarına ve dayatmalarına karşı çıkmanın Türkiye’ye karşı çıkmak demek olmadığını belirtti.

Asgari ücretin belirlenmesinde İşverenler Sendikasından Metin Arhun’un “Maaşını beğenmeyen Avrupa’ya gidebilir” sözlerine de değinen Özkunt, Güney Kıbrıs’ta yüzde 80’i aşkın bir özel sektör sendikalaşması olduğunu, işletmelerin verimli ve kârlı çalışmasını da gözeten bir sistem bulunduğunu belirtti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun gereksiz bir komisyon olduğunu savunan ve hayat pahalılığının otomatik periyotta asgari ücrete yansıtılması gerektiğini dile getiren Özkunt, işçiyi sömürmek üzere kurulu olan bu düzeni mutlaka değiştireceklerini söyledi.

2024 Şubat’ta yapılması beklenen parti kurultayına da değinen Özkunt, Parti Başkanı Mine Atlı’nın yeni dönemde başkanlığa devam etmeyeceğini zannettiğini, şu anda parti başkanlığı adayı üzerinde istişarelerin yapıldığını belirtti.