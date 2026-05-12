TDP iktidarında halkın hak ettiği sağlık sisteminin kurulacağı, sağlık çalışanlarının insanca çalışma koşullarına kavuşturulacağı kaydedilen mesajda, fedakarca çalışan tüm hemşirelerin “Hemşireler Günü” kutlandı.

Hemşirelerin ağır çalışma koşulları altında çalıştığı savunulan mesajda, “Güçlü sağlık sistemi yalnızca bina yapmakla değil, emeğe değer veren anlayışla mümkündür. Bugün alkışlanan hemşireler yarın yeniden şiddet, personel eksikliği ve tükenmişlik sorunlarıyla yalnız bırakılıyor. Hemşireleri yılda bir gün alkışlayıp, 364 gün yalnız bırakamazsınız” denildi.

Mesajda, her Hemşireler Günü’nde benzer söylemlerin tekrarlandığı, güzel sözlerle teşekkürler edildiği, ancak gerçeklerin süslü cümlelerle örtülmediği kaydedildi.

TDP Sağlık Politikaları Komitesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

