Kaza sonucu yaralanan olmazken, NA 013 plakalı araç sürücüsü Jehat Çetin aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Jehat Çetin (E-20), 72 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 013 plakalı salon araç ile dün saat 23.30 sıralarında, Gemikonağı’nda Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerinde, güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, önünde, aynı istikamete doğru seyreden Ali İsam Abdulmajeed Al Khalaf (E-27) yönetimindeki ZAA 445F plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı.

