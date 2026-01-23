Açıklamada, söz konusu yasanın bir torba yasa niteliğinde hazırlandığı, sağlık sektöründe yıllardır açıkta kalan birçok yapısal sorunun kurumsallaşma iddiasıyla ele alındığı hatırlatıldı. TDP, yasanın genel anlamda sağlık alanında köklü bir dönüşüm yaratmayacağı yönünde çekinceleri bulunduğunu ancak sivil toplum örgütleriyle sağlanan mutabakat nedeniyle süreci önemsediklerini vurguladı.

Gelinen aşamada ise yasada Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tek taraflı bir değişiklikle, Tıp İhtisas Giriş Sınavlarının merkezi olma özelliğinin kaldırıldığı belirtilerek, bu adımın toplumsal mutabakatı açıkça bozduğu ifade edildi.

TDP açıklamasında, yapılan değişikliğin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığına dikkat çekilerek, liyakat ilkesini zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve sağlık sistemine olan güveni sarsan ciddi bir siyasi tercih olduğu kaydedildi. Bu yaklaşımın ne izah edilebilir ne de kabul edilebilir olduğu vurgulandı.

Parti, merkezi sınav ilkesinin kaldırılmasının toplumda ciddi bir moral bozukluğu yarattığını belirterek, bu tür müdahalelerin ileride sağlık alanında daha büyük sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

TDP, hükümete açık çağrıda bulunarak, Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası’nın, sivil toplum örgütleriyle mutabakat sağlanmış haliyle ve Tıp İhtisas Giriş Sınavlarının merkezi olmasını güvence altına alan şekliyle Genel Kurul gündemine taşınmasını talep etti.

Açıklamada, ancak bu şekilde ileride doğabilecek birçok yapısal sorunun önüne geçilebileceği ifade edilerek, sürecin şeffaflık, eşitlik ve liyakat temelinde yürütülmesi gerektiğinin altı çizildi.

