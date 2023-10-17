Çevre Koruma Dairesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

11 Ocak 2022 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan Tek Kullanımlık Plastik Ürünlerin Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılmasına İlişkin Tüzük 11.07.2023 tarihinde yürülüğe girmiştir.

Bu tüzüğün amacı, belirli plastik ürünlerin çevre, özellikle durgun sular, akarsular, denizler ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini önlemek ve azaltmaktır.

Bu bağlamda tüzüğü yürütmekle sorumlu Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Çevre Koruma Dairesi, tüm bölgelerde 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren denetimlerine başlamıştır.

Buna göre, Çatalköy ve Girne bölgesinde 18 işyeri denetlenmiş olup, 12 işyerine süre ihbarnamesi kesilmiştir. Gazimağusa bölgesi 7 denetim gerçekleştirmiş olup 5 iş yerine süre ihbarnamesi kesilmiştir. Lefkoşa bölgesinde toplam 12 yer denetlenmiş olup 11 işyerinde ihbar kesilmiştir. Lefke biriminde ise 10 denetim gerçekleştirilmiş olup 8 ihbarname kesilmiştir.