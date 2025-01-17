Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek etkinlik, birbirinden prestijli teknoloji yarışmaları ve yenilikçi etkinlikleriyle teknoloji dünyasının nabzını tutacak.

Başvurular 30 Ocak’a Kadar Devam Ediyor!

Teknoloji meraklılarının sabırsızlıkla beklediği TEKNOFEST KKTC 2025 için yarışma başvuruları 30 Ocak 2025 tarihine kadar www.teknofest.org adresi üzerinden yapılabiliyor. Festival kapsamında 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda, katılımcılara toplamda 2,5 milyon TL ödül ve 3 milyon TL maddi destek sağlanacak.

Yeni Yarışmalar, Büyük Heyecan!

TEKNOFEST KKTC 2025, ilk kez düzenlenecek yarışmalarıyla teknoloji dünyasına yenilikler katacak.

Robolig Mavi Vatan Yarışması : Robotik ve kodlama alanında mühendislik yeteneklerini ön plana çıkaracak.

: Robotik ve kodlama alanında mühendislik yeteneklerini ön plana çıkaracak. HackMasters – Mavi Vatan Yarışması : Siber güvenlik alanında kritik senaryolarla yeteneklerin sınanacağı bir platform sunacak.

: Siber güvenlik alanında kritik senaryolarla yeteneklerin sınanacağı bir platform sunacak. Sosyal İnovasyon Yarışması : Toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen yenilikçi projelerle dikkat çekecek.

: Toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen yenilikçi projelerle dikkat çekecek. Araştırma Proje Yarışması: Tarım, çevre ve enerji gibi alanlarda yaratıcı çözümler geliştirecek projeleri destekleyecek.

Teknolojiyi Deneyimleyin, Geleceği Şekillendirin

Festival, sadece yarışmalarla sınırlı kalmayacak; nefes kesen hava gösterileri, sanal gerçeklik tünelleri, simülasyon deneyimleri, konserler ve öğrencilere özel uçuş etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak.

TEKNOFEST KKTC 2025 için Geri Sayım Başladı!

TEKNOFEST, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve milli teknoloji üretimini desteklemeyi amaçlıyor. KKTC’de düzenlenecek bu etkinlik, hem katılımcılara projelerini sergileme fırsatı sunacak hem de teknolojiyi bir adım ileriye taşımak isteyenler için ilham kaynağı olacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için www.teknofest.org adresini ziyaret etmeyi unutmayın. TEKNOFEST KKTC 2025 ile teknoloji, inovasyon ve heyecan Kuzey Kıbrıs’ta buluşuyor!