Etkinliğin paydaş kurumları arasında Türkiye’nin milli teknoloji ekosisteminde kritik rol oynayan bakanlıklar, başkanlıklar, kamu ve özel sektör kuruluşları, akademik kurumlar ve medya şirketleri yer alıyor.

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor.

100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST KKTC kapsamında 13 alt kategorisi bulunan 6 teknoloji yarışması düzenleniyor. Bu yarışmalara Türkiye dahil 22 ülkeden toplam 47 binden fazla yarışmacı başvurdu. Gençlerin projelerini hayata geçirebilmeleri için 3 milyon TL maddi destek, 2,5 milyon TL ödül imkanı sunuluyor.

Festival kapsamındaki TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın KKTC etabı 26-27 Nisan’da Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Diğer 5 teknoloji yarışması ise festival alanında düzenleniyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC’ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST’in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.

Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.