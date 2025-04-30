Bilim ve teknolojiyi toplumla buluşturma vizyonuyla eski Ercan Havalimanı'nda yer alacak festivalde her yaştan ziyaretçilere yönelik bilimsel içerikler, deneysel atölyeler, teknoloji uygulamaları ve bilgi yarışmaları düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı ana yürütücülüğünde KKTC'de ilk kez yapılacak festival pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.