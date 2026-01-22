Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, bazı sendikaların da eyleme destek vereceği aktarıldı.

27 Ocak Salı günü 08.00 – 13.00 saatleri arasında Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerinin grev nedeniyle kapalı olacağının belirtildiği açıklamada, aynı saatlerde yeni Meclis binası önünde eylem ve saat 11.00’de açıklama yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu anlayışa karşı; halkın malını, milletin hakkını ve ülkemizin geleceğini korumak adına grev kararı almış bulunmaktayız.” denildi.

TEL-SEN’den yapılan açıklamada, grev ve eylem sebebi olarak fiber optik protokolünün içeriği gösterildi.

