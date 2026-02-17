Bunlar da ilginizi çekebilir

Tel-Sen, bu yapılanlar karşısında, ülkenin fiber altyapısının tamamen yabancı sermayeye devredilmek istendiğinin alenen gün yüzüne çıktığına vurgu yaptı ve “Tüm şubelerimizde bugün (17.2.2026) tam gün grev kararı almış bulunuyoruz. Bu ülkenin iletişim altyapısının yabancı sermayeye devredilme sürecini oturup izleyeceğimizi sanıyorlarsa yanılıyorlar” ifadelerine yer verdi.

Sendika açıklamasında, “Bizi Türk Telekom yetkilileriyle toplantı odasında bırakarak yani resmen kandırarak Genel Kurul’a gidip yasayı geçirmek isteyen Arıklı, tüm değerleri ayaklar altına almıştır” denildi.

Yazılı duyuru yayımlayan sendika, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, “ek protokol hazırlanmadan, yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu gündemine getirilmeyecek” sözünü verdiğini ancak, dün akşam itibariyle Türk Telekom protokolünü Genel Kurul’a sunmak istediğini belirtti.

