Meteoroloji Dairesi, KKTC’nin bugünden itibaren alçak basınç sistemiyle serin ve nemli havanın etkisi altında kalacağını, bugün ve yarın ise üst atmosferdeki soğuk havanın yağışlara neden olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık değerlendirmesine göre, hafta genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak; bugün ve yarın sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Haftanın ilerleyen günlerinde hava parçalı ve az bulutlu seyredecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19–21, yarın ve perşembe günü ise 16–18 derece santigrat dolaylarında olacak.

Rüzgâr, periyodun ilk günlerinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; yarın yer yer fırtına şeklinde; diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.