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Dairenin açıklamasında, bugün 08.00-16.00 ile yarın 08.00-15.30 arasındaki çalışmalardan Mehmet Akif Caddesi, Barbarlık Müzesi civarı, Şht. Gültekin Şengör Sokak, Tuna Sokak, Şht. Aziz Güner Sokak, Şht.M. İlhan Sokak’taki abonelerin etkileneceği belirtilerek “Abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.” denildi.

Tatar, Güler ile telefon görüşmesi yaptı

Tatar, Güler ile telefon görüşmesi yaptı

Telekomünikasyon Dairesi, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’ndeki daireye ait 400 abonelik saha dolabının Cuma gecesi meydana gelen trafik kazasında hasar gördüğünü; tamir çalışmalarının bugün ve yarın yapılacağını duyurdu.

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