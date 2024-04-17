Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.20'de, Değirmenlik Başpınar Mahallesi Toros Sokak'ta meydana gelen yangında, yaklaşık bir dönümlük alan içinde bulunan kuru otlar tamamen yandı. Ayrıca bir incir ile bir dut ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.