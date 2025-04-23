Haber: Pelin Yükselay/Karakuş Öz

Söze 23 Nisan’ı onlara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ederek başlayan çocuklar, daha iyi ve daha güzel bir dünya talep etti.

Çocukların üzülmediği, canlarının yanmadığı bir dünya ve de ülke dileyen çocuklar, herkesin çok mutlu olduğu günler yaşanmasını diledi.

Çocuklar ne dedi?

Şeyma Ergen: Ben tavşan sahibi olmak istiyorum. En büyük hayalim bu. Ayrıca çevremiz daha temiz, daha düzenli olsun istiyorum. İnsanlar birbirine saygı duysun, birbirini çok sevsin istiyorum. Hiç kimse birbirine küsmesin, hep mutlu yaşayalım istiyorum. Dünyada hep barış olsun, çocuklar hiç üzülmesin istiyorum. Bugün 23 Nisan, Atatürk’ü çok ama çok seviyorum. O öldü ama bizle her zaman yaşıyor. Atatürk’e de bize bugünü armağan ettiği için çok ama çok teşekkür ederim. Yaşasın Cumhuriyet.

Ayaz Erdal Talik: Ben Atatürk’ün yaşamasını isterdim. Eğer bugün hayatta olsaydı ona bugün için sonsuz teşekkür ederdim. Atatürk her zaman bizle yaşayacak. Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda daha güzel, daha mutlu bir dünya istiyorum.

Gizem Mannaş: Bugünü bize armağan eden Atatürk’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. O hayatta olmasa bile bizim içimizde yaşıyor ve de yaşayacak. 23 Nisan’da benim en büyük hayalim Avustralya’da kangurularla yaşamak ama ülkemi de seviyorum. Barış dolu bir ülke ve barış dolu bir dünya istiyorum.

Defne Boztaş: Benim hayalim şeker gibi bir ülke, şeker gibi bir dünya… Pamuk şekeri gibi, güzel, hiç kötülüğün olmadığı bir ülke en büyük hayalim… Aynı zamanda daha temiz, daha düzenli parklarımız olsun isterdim. Daha çok yemiş yiyebilmek isterdim mesela. Bir sürü oyuncağım olsun, boya kalemim olsun isterdim. En büyük hayalim jete binmek, onu gerçekleştirebilmek isterdim.

Mira Demiral: Ben daha iyi bir dünya istiyorum. Barışın özgürlüğün olduğu, çocukların üzülmediği, canlarının yanmadığı bir dünya. Dünya genelinde bu gerçekleşirse eğer, ülkemiz çocukları için de her şey daha güzel olur.

Anka Eken: Herkesin mutlu olduğu bir ülke, bir dünya istiyorum… Bütün dünya, herkes sağlıklı olsun mutlu olsun ve barış içinde yaşayalım istiyorum. Savaşlar olmasın, kimse üzülmesin istiyorum.

Koral Kanıöz: Ben bu ülkede yaşamak istemiyorum. Burada çok araba var, trafik var, çevremiz çok kötü. Ben Almanya’da yaşamak istiyorum. En büyük hayalim Almanya’ya yerleşmek.

İlem Şehitcan: Bir sürü hayvan olsun istiyorum. Ben hayvan severim. Hayvanlarla iç içe ve onların çok iyi bakıldığı bir dünya ve de ülke hayal ediyorum. Daha güzel parklar bahçeler olsun istiyorum. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada barış ve özgürlük olsun, herkes mutlu yaşasın istiyorum.

İler Şehitcan: Ben de hayvanlarla dolu bir ülke istiyorum. Mutlu ve güzel yaşadığımız, insanlara da hayvanlara da çok iyi davranıldığı bir ülke ve de dünya istiyorum. Daha mavi ve daha yeşil bir ülke istiyorum.