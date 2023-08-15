Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

14.08.2023 tarihinde, 16:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Tetik Operasyonu) kapsamında, V.A.(E-24)’nın kullanımındaki motosiklette yapılan aramada, tasarrufunda üç adet tabanca ve tabancalara ait üç adet şarjör ve 95 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan O.Y.(E-29) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

