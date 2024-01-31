Türkiye Futbol Federasyonu, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin ardından VAR konuşmalarının yayınlanması için hazırlık yapıyor.

İspanya La Liga’da hakemin VAR'a çağrıldığı pozisyonlar, günün maçları bittikten sonra yayınlanıyor.

TESTLER BAŞLADI

Bu model örnek alınarak Türkiye’de de Süper Lig’de VAR konuşmalarının yayınlanması için testleri yapılıyor.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR konuşmalarının hakem VAR'a çağrıldığı an ile ilgili yayınına izin veriyor.

GÖZLEMCİLER İÇİN YENİ PUANLAMA

26. haftadan itibaren uygulanması planlanan yeni gözlemci uygulaması da geliyor. 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcileri hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak.

Statta maçta görevli gözlemci hakem puanına etkisi yüzde 30, VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek not toplam nota etkisi yüzde 20 baz alınacak.

MHK’NİN YAPISI DEĞİŞİYOR

Önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan uygulamalardan biri de TFF’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve Kulüpler Birliği ile istişare ettiği MHK'nin yapısının değiştirilmesi.

Planlamaya göre yeni MHK, 5 üyeden oluşacak. Bu üyelerin 3’ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek, 2 üye ise Kulüpler Birliği’nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak.