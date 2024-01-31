Bakan Berova, kabulde yaptığı konuşmada, LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Maliye Bakanı Berova, alanında uzman, seçkin, başarılı akademik kadrosu ve bilimsel çalışmaları ile LAÜ’nün ülkenin yükseköğrenim alanı içerisinde marka değerlerinden biri olduğunu, ayrıca ülke ve bölgenin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, üniversite yönetimini tebrik etti.

YÜKSELEN

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de konuşmasında, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini, bu amaçla fikir alış verişi fırsatı bulduklarını söyledi.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ayrıca, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova’ya, 2024 yılı bütçesi içerisinde LAÜ’ye verdikleri destek için teşekkür etti.

Kabulde LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e LAÜ Mali İşlerden Sorumlu Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Salih Karanfil eşlik etti.