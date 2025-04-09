T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 Kasım 2023’te 329 yolcu kapasitesine sahip Airbus A-350 uçak ile Ercan Havalimanı’na yönelik geniş gövde uçak tipi uçuşlarına başlayan THY’nin, ikinci geniş gövdeli uçaklarından Boeing 777 tipi uçağının da bugün saat 09.13’te Ercan Havalimanı’na inerek seferlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Hava Yolları’nın tarifeli İstanbul-Ercan TK 960 sefer sayılı Boeing 777 geniş gövde uçağının, bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandığı kaydedildi.

Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, Sivil Havacılık Müdürü Mustafa Sofi, Sivil Havacılık Dairesi, Meydan Haberleşme Şube Amiri Naciye İlkman, Sivil Havacılık Dairesi Meydan İşletme Şube Amiri Hüseyin Atakol ve T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri tarafından karşılanan uçağın, 49 Business ve 300 de ekonomi olmak üzere toplam 349 yolcu kapasitesine sahip olduğu ve cumartesi günleri İstanbul Havalimanı ile Ercan Havalimanı arasında karşılıklı seferler icra edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Yeni Ercan Havalimanı’nın pist uzunluğunun 3 bin metreye çıkmasıyla birlikte geniş gövdeli uçakların havalimanına inebilmesi yolcu sayısının da artmasına olanak sağlıyor. Böylece artan yolcu sayısı ülke turizmine ve ekonomisine de artı değer katıyor.” ifadelerine yer verildi.