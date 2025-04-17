Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşımına tepki gösterildi.

KTTO’nun açıklaması şöyle:

“Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik, sosyal ve siyasal sıkıntıların en üst noktaya çıktığı bir dönemde, bütün bu sorunları çözerek ülkeyi refah ve huzura çıkarması gereken tabi ki KKTC hükümetidir.

Son zamanlarda yapılan eylemlerde Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye’ye karşı söylenen sözleri, açılan pankartları endişe ile izliyoruz.

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte, toplum barışını ve huzurunu tesis etmek Hükümetlerimizin asli görevidir.

Okulların kapanmasına iki ay bir süre kalmışken, öğrencilerimizin gerekli eğitimlerini kesintiye uğramadan almaları gerekmektedir.

Toplumun huzur ve refahı için, KKTC hükümetinin politikaları toplumu karıştıracak, birbirine düşürecek şekilde değil, bir arada tutacak şekilde olmalıdır. Yapılacak yasaların istişare ile hayata geçirilmesi kaosların yaşanmasına engel olacak, birlik ve bütünlüğü bozmayacaktır.

“NEZAKETİN DIŞINA ÇIKAN SÖYLEMLERİ KABUL ETMİYORUZ”

Tüm bunlar yaşanırken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakanımız Ünal Üstel’e yönelik küçümseyici ve hakaret dolu ifadeleri, siyasetin ve toplumun değerlerine zarar verecek niteliktedir.

Nezaketin dışına çıkan bu söylemler, birlik ve bütünlüğümüzü hedef almaktadır. Bu tür söylemlerin iki ülke arasındaki hassas dengeleri bozmasına izin vermeden yolumuza devam edeceğiz.

KKTC -Türkiye Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik bağının günübirlik siyasi söylemlerle haber konusu edilmesini, Başbakanımıza söylenen sözleri esefle kınıyoruz.”