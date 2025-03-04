Grevin uzun sürmesi halinde ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerin artacağına dikkat çeken Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümeti soruna acil çözüm bulmaya çağırdı.

“Ekonomik Etkileri Giderek Büyüyor”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada, limanlarda yaşanan bu tür aksaklıkların ithalat ve ihracatı doğrudan etkilediği, piyasada ciddi ekonomik sıkıntılara yol açtığı vurgulandı. Açıklamada, çalışanların kazanılmış haklarının ve ödemelerinin bir an önce yapılması gerektiği belirtilerek, grevin derhal sonlandırılması çağrısında bulunuldu.

“Özelleştirme Kaçınılmaz Hale Geldi”

Gazimağusa Limanı’nda yaşanan sorunun, liman işletmeciliğinin özelleştirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Ticaret Odası, devletin limancılık alanından çekilmesi gerektiğini savundu. Açıklamada, çağdaş limancılık anlayışına uygun yeni bir sistemin oluşturulması gerektiği vurgulanarak, “Maliyetleri ve dolayısıyla fiyatları kontrol altına almak istiyorsak, modern liman işletmeciliği anlayışıyla hareket etmeliyiz” ifadelerine yer verildi.

“Elleçleme İhalesi Hızla Tamamlanmalı”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, limanlarda yaşanan aksaklıkların önüne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, başlatılan elleçleme ihalesinin de en kısa sürede tamamlanmasını talep etti.

Başlıca ithalat ve ihracat limanı olan Gazimağusa Limanı’ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Oda yetkilileri, hükümetin bir an önce devreye girerek soruna çözüm üretmesi gerektiğini vurguladı.