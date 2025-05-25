Kayalar, ilk olarak Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) ile TİKA işbirliğinde, Gazimağusa Kapalı Maraş’ta hizmet vermekte olan Evkaf Kafeteryası’nın açılışını gerçekleştirecek.

Serkan Kayalar, daha sonra Muratağa Sandallar Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği ile TİKA işbirliğinde yenileme ve çevre düzenleme projesi tamamlanan Muratağa Atlılar Sandallar Şehitleri Müzesi’ne bir ziyaret gerçekleştirilecek.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar’ın bir sonraki durağı Vadili olacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi ile TİKA işbirliğinde, Vadili Köyü’nde hizmet vermekte olan Vadili Süt Toplama Merkezi’nin açılış töreni Serkan Kayalar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Vadili’deki tesis, TİKA’nın katkılarıyla KKTC genelinde kurulumu gerçekleştirilen dördüncü süt toplama merkezi olacak.

Serkan Kayalar ayrıca, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğü ile TİKA işbirliğinde yenilenen Lefkoşa Mevlevi Müzesi’nin açılış törenine katılacak.