Alithia’nın haberine göre 5 Şubat Perşembe günü meydana gelen olayda 29 yaşındaki ev sahibinin, Suriyelilere kiraladığı eve giderek kiracılarını evden çıkmaları için tehdit etti. Rum, bir süre sonra yüzleri maskelerle örtülü bir grupla birlikte Suriyelilerin yaşadığı eve geri döndü. Grubu gören 23, 39 ve 41 yaşlarındaki Suriyeliler kaçtı, ev sahibi ve beraberindeki grup da peşlerine düştü. Saldırganlar, yakaladıkları 39 ve 41 yaşındaki iki Suriyeliyi yol ortasında darp etti.

Aldığı darbelerle kafa travması, kafa tasında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve morluklar oluşan 39 yaşındaki Suriyeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. 23 ve 41 yaşındaki Suriyeliler, eve döndüklerinde, 3 bin euro nakit paralarının çalındığını saptadı. Rum polisi olayla ilgili 29 yaşındaki Rum ev sahibini mahkeme emriyle tutukladı.