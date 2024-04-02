Polisin açıklaması şöyle:

23.08.2023 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Gazimağusa’da Serbest Liman içerisinde, İsmet ALKURT (E-70) yönetimindeki SF 630 plakalı tır araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada yaya olarak yürümekte olan Nurettin AKSOY (E-55)’a çarpmıştı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Nurettin AKSOY, Türkiye’de tedavi görmekte olduğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 01.04.2024 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.