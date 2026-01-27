Ülkeye kaçak giren 3 kişi ile yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında liman içerisinde tespit edilen H.İ.E. (E-27), M.E.E. (E-21) ve A.R.H’nin (E-18), yurt dışından KKTC’ye gelen bir gemide bulunan tır aracının dorsesine gizlenip, muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.

Bahse konu şahısların yanı sıra, söz konusu tırın şoförü M.U. (E-44) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.T. (E-40) da tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.