Ülkeye kaçak giren 3 kişi ile yardım eden 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.00 sıralarında liman içerisinde tespit edilen H.İ.E. (E-27), M.E.E. (E-21) ve A.R.H’nin (E-18), yurt dışından KKTC’ye gelen bir gemide bulunan tır aracının dorsesine gizlenip, muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.

Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı
Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle

Bahse konu şahısların yanı sıra, söz konusu tırın şoförü M.U. (E-44) ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.Ö.T. (E-40) da tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.