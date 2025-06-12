Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Veçhi ve Komisyon Genel Sekreteri Nahide Akyüzlü Aylanç, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret ederek DAÜ Senato Üyeleri’ne yönelik “Taşınmaz Mal Komisyonu’nun İşleyişi ve Güncel Gelişmeler” konulu sunum gerçekleştirdi. Söz konusu sunuma DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ile DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren de katıldı.

Sunum açılışında konuşan Prof. Dr. Kılıç, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan ve Genel Sekreterini DAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm senato üyeleri adına Veçhi ve Aylanç’a hoş geldiniz dedi.

Aylanç gerçekleştirdiği sunumunda Taşınmaz Mal Komisyonu hakkında bilgiler vererek, Komisyonun kuruluşu, işleyişi, devam eden davalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yaptı.

“TAZMİNAT, İADE VEYA TAKAS OLARAK ÜÇ SEÇENEK YER ALMAKTADIR”

Gerçekleştirdiği sunumunda Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular ve izlenen yol hakkında bilgiler veren Veçhi, tazminat, iade veya takas olarak üç seçeneğin yer aldığını ve çoğunlukla başvuranların tazminat seçeneğini tercih ettiğini aktardı. Her dilde başvuruların yapılabildiğini aktaran Veçhi, başvuru süreci ve yapılması gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu. Karara bağlanan ve devam eden davalar hakkında bilgiler veren Veçhi, toplam 8 bin 160 adet başvuru olduğunun altını çizdi.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen sunumda mülkiyet konusu üzerinde de durularak, katılımcıların merak ettiği birçok nokta ele alındı. Feragatname imzalayıp Güney Kıbrıs’ta kalan mallarına karşılık Kuzey Kıbrıs’ta mal alan Kıbrıslı Türklerin var olduğunun belirtildiği soruda, Kıbrıslı Rumların bu tarz mallara karşı Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurduğunda neler olduğunun sorulması üzerine Veçhi, eşdeğerden mal verilip verilmemesinin hiç önemi olmadığını belirterek, bu tarz durumlarda genellikle iadesinin yapılmadığını, tazminat olarak ödemesinin yapıldığını vurguladı. Bu tarz davalarda malın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olması durumunda ise iade konusunun taraflar arasında istişare edildiğinin altını çizdi.

Öte yandan Güney Kıbrıs’tan göç edip Kuzey Kıbrıs’a gelen Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta bıraktıkları mallarına ne olduğu sorusuna cevap veren Veçhi, malların herhangi birine devredilmediğini hala daha mal sahibinin adına olduğunu belirtti. Sunum sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Vechi ve Aylanç’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.