Fuat Topaloğlu, “Hükümetin akaryakıt fiyatlarına bir ay geçmeden ikinci kez zam yapması, toplu taşımacılık sektörünü derinden sarsmış; taşımacı esnafını sürdürülemez bir ekonomik yükün altına itmiştir. Kar-İş olarak bu kararı kabul edilemez, sektörü çökertmeye dönük bir adım olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, yapılan zamma ilişkin çok sert bir değerlendirmede bulunarak şu açıklamayı yaptı:

“Akaryakıt fiyatları zaten dayanılmaz seviyelere ulaşmışken, bir ay bile dolmadan yapılan ikinci zam, toplu taşımacılığı doğrudan hedef alan bir karardır. Hükümet, aldığı her adımla taşımacıyı batırmakta kararlıdır. Bu anlayışa artık tahammülümüz kalmamıştır.

Bu maliyetlerle taşımacılık yapılmaz. Bu zamlarla araçlar yola çıkmaz. Bu zihniyetle ülke taşımacılığı ayakta kalmaz. Ekonomi Bakanı sektörü yok saymaktadır. Bu gidişat sürerse alacağımız kararlar hükümetin hoşuna gitmeyecek. Ekonomi Bakanı’nın attığı adımlar sektörün gerçeklerinden tamamen kopuktur.

Taşımacılık camiasını hiçe sayan bu yaklaşım devam ederse, Kar-İş olarak bugüne kadar atmadığımız adımları atacağız. Buradan açıkça uyarıyoruz: Bu tutum sürerse hükümetin hoşuna gitmeyecek kararlar almaya hazırız. Biz ekmeğimizin kavgasını veriyoruz, hükümet zamların kavgasını yapıyor. Toplu taşımacı her gün zararına çalışmakta, kontak kapatma noktasına gelmiştir.

Biz sadece ekmeğimizin kavgasını verirken hükümet zam üstüne zam yaparak sektörün nefesini kesmektedir. Bu zam geri çekilmezse ülke genelinde taşımacılık ciddi şekilde aksar. Bu bir tehdit değil, gerçeğin taa kendisidir. Bu maliyetlerle araçların yola çıkması mümkün değildir, Zam geri çekilmez ya da sektörle acilen masaya oturulmazsa, ülke genelinde taşımacılık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanacak ve bunun sorumluluğu tamamen hükümete ait olacaktır.

Meslektaşlarımız dayanma noktasını aşmıştır. Kar-İş yönetimi en kısa sürede olağanüstü toplanarak bundan sonraki yol haritasını belirleyecektir.

Herkes bilmelidir ki: Biz bu ülkenin yükünü taşırken, hükümet bu sektörün omuzlarına daha fazla yük bindirmeye devam ediyor. Bu düzen böyle devam edemez.”