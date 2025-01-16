Sunum, Bakanlık Toplantı Salonunda gerçekleşti ve Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı tarafından yapıldı.

KKTC Master Planı’nın hazırlanması konusunda Düzce belediyesi ile yapılan işbirliğinin önemine vurgu yapan Arıklı, “Sonuçta uygulanacak olan proje KKTC’de yaşayan herkesin ve tüm kurumların yararına olacak. Belediyelerimiz toplu taşıma master planının olmazsa olmaz paydaşlarıdır ve bu konuda yapacağımız işbirliği ülkemiz için hayati öneme sahiptir” dedi.

Arıklı, KKTC Toplu Taşıma Master Planı’nın oluşturulması sürecinde sona gelindiğini, bu hafta içerisinde ülkedeki üniversitelerin rektörlerine de bir sunum yapılacağını ve ardından projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Sunuma Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçaylı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu katıldı.