Kurumdan verilen bilgiye göre, çiftçinin mevcut zor ekonomik şartlardan en az şekilde etkilenmesini sağlamak ve emeğinin karşılığını da erken zamanda alması adına; alımı gerçekleştirilen yemlik ve tohumluk arpa ödemelerini kendi imkânları ile yapması için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Kurum, 12 Temmuz tarihinde arpasını teslim eden üreticileri 9 Ağustos, 13 Temmuz tarihinde arpasını teslim eden üreticileri 10 Ağustos olmak üzere; arpa bedellerini teslim tarihlerine göre günlük periyotlar halinde ödeyecek. Üreticiler ödemelerini, adreslerine en yakın kurum şubelerinden adlarına düzenlenen çeklerle alacak.