Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç ve heyette yer alan diğer komutanlar da yer aldı.

Kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Anavatan ile Türk Milleti ile ve Türk ordusu ile birlikte olmanın kendileri için en büyük şeref olduğunu dile getirdi.

Osmanlı’nın adadan çekilmesinin ardından 96 yıl Türk askerini beklediklerini, Barış Harekatı sonrası bu hasretin bittiğini söyleyen Töre: “Artık hiçbir zaman ayrılmayı düşünmüyoruz” dedi.

KKTC’nin kuruluşunun 40.yılında Orgenaral Gürak’ı ülkede görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Töre, ziyaretin kendilerine gurur ve heyecan verdiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs Türkünün güzel günler göreceğine olan inancını ifade ederek gelecek yüz yılın sadece Türkiye’nin değil Türk Milletinin asrı olacağına inandığını kaydetti.

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da konuşmasında KKTC’nin 40. yılında adada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek destansı mücadeleler sonrası kurulan KKTC’nin ilelebet yaşamasını arzuladıklarını belirtti.

Gürak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk askeri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güvenin teminatı olmaya devam edeceklerini vurgulayarak Türkiye’nin yüzyılını kutladıklarını anımsattı ve daha büyük onurlara vesile olmasını diledi.

Organeral Gürak, KKTC’nin 40.yılını kutlayarak Başkan Töre’nin nezdinde tüm Kıbrıs Türk halkına selam, saygı ve sevgilerini iletti.

Mücadelede en büyük payın aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri saygı, rahmet ve minnetle anan Gürak, Kıbrıs’ın Türkiye’nin milli bir davası olduğunu söyledi.