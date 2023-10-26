Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Ak Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ile Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven ve AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer de yer aldı.

Kabulde ayrıca Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, başkanlık Divanı Üyesi Hasan Küçük, Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Kabulde konuşan Ak Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç, Kıbrıs’ın kendileri için milli bir dava olduğunu ve bu davanın savunulduğu yer olan Meclis çatısı altında olmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Ak Parti olarak Genel Başkan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde bu milli davanın yaşatılması için mücadele verdiklerini ifade eden Kekeç, Kıbrıs Türkünün daima yanında olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Türk milletinin ve Türk askerinin desteği olmasaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti davasının bugünlere taşınamayacağını belirtti.

Töre, Anavatan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözüne atıfta bulunarak, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin sömürgecilik ve emperyalist tutumları karşısında Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı, adaletli ve hoşgörülü bir politika izlediğini ifade etti.

Türkiye’nin öncülüğünde Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılımın ardından geleceğe daha umutla baktıklarını vurgulayan Töre, Türkiye ve KKTC’ni dikkate almayan hiçbir çözüm formülünün olmayacağını belirtti.