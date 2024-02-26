Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörlüğüne (KEİ) atanan Erol Öz’ü Meclis Şeref Salonunda kabul etti.

Öz’e yeni görevinde başarılar diyen Başkan Töre, Anavatan, yavru vatan ilişkisi içerisinde başlayan sürecin iki devletin işbirliğine dönüşmesini ve KKTC’nin gelişmesine katkı konulmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Töre, Kıbrıs meselesinin özneleri olduğunu belirterek, Türk milleti ile bu davayı ortak yürüttüklerine dikkat çekti.

Türkiye’nin birçok kendilerine alanda destek verdiğini vurgulayan Başkan Töre, KEİ ve TİKA’nın KKTC açısından vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz de, KKTC ve Türkiye’nin işbirliğinin gelişmesi noktasında KEİ’nin önemli roller üstlendiğini kaydetti.

Öz, “Ankara’da Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, KKTC’de de Lefkoşa Büyükelçiliği’nin koordinasyonunda buranın kalkınması ve müreffef günlere ulaşmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Başkan Töre konuşmaların ardından Erol Öz’e Meclis Anı Tabağı hediye etti.