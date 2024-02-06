Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin adaletine güvendiklerini vurguladı.

Töre, şunları kaydetti:

“Deprem tabii ki hem anavatan Türkiye’de hem de KKTC’de çok büyük bir acı bıraktı. Şampiyon Meleklerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizin kaybı öyle bir acı bıraktı ki bu nesil bu dünyadan göç edene kadar bu acıyı yaşamaya devam edecektir. KKTC devleti olarak bizlerin görevi, hem bu acıdan dersler çıkarmak, unutmamak, unutturmamak hem de devlet olarak üzerimize düşen depreme dayanıklı bina yapılmasını sağlamaktır. Tabii ki depreme dayanıklı olmuş olsaydı İsias, bu acı bu kadar büyük olmayacaktı. Belki yine kayıp olabilirdi ama 72 kişinin ölümü gerçekleşmemiş olacaktı… İsias Oteli gördük, civarda sağlam duran binalar var ama İsias tuzla buz… Nasıl böyle bir bina yapılmış? Elbette bunu yapanlar, izin verenler elbette suç işlemişlerdir. Bundan dolayı da adaletin tecelli etmesi gerekir. Adalet mutlaka yerine gelmeli. Anavatan Türkiye’nin Adalet Bakanı bu konu için KKTC’ye gelip, hem şehitlerimizin ailelerini hem de devlet makamlarımızı ziyaret etmiştir. Anavatan Türkiye’mize güveniyoruz. Adaletine de güveniyoruz. Canlarımız geri gelmez… Anavatan Türkiye’deki hükümetin de gayretlerini görüyoruz. KKTC devleti de hükümeti de Meclisi de aynı gayret içerisindedir. Hayatını kaybeden bütün canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz, ailelere sabır diliyorum. Tekrar başımız sağ olsun.”