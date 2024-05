Töre, annelerin, bitmek bilmeyen sabrın, affediciliğin, hoşgörünün, fedakârlığın, sevgi ve saygının, şefkat ve merhametin, hayata dair tüm eşsiz ve yüce duyguların timsali olduğunu kaydederek şunları belirtti:

"Anne sevgisi; sevgilerin en büyüğü ve en yücesi... Hayat yolculuğunda ilk andan itibaren bize nefes veren, binbir fedakarlıklarla besleyip büyüten, her zor anımızda mucizevi dokunuşlarıyla bize güç veren, gözyaşlarımızı dindiren, üzerimizden dualarını eksik etmeyen, bizim için endişelenen, yaralarımızı şefkatiyle sarıp, mutluluğumuzu sevinciyle çoğaltan, her daim rehberlik eden, her an her koşulda dimdik arkamızda duran en büyük destekçimiz annelerimiz.

Bizleri dokuz ay karnında ve bir ömür yüreğinde taşıyan annelerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar bizim en nadide varlıklarımız ve en kıymetlilerimiz.

Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ederken, ebediyete intikal eden annelere Allah'tan rahmet, yüreğinde evlat acısı taşıyan annelerimize sabır, hayatlarını evlatlarına adamış tüm vefakâr annelerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim."