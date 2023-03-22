Başkan Töre Ada Tv ekranlarında yayınlanan “İşin Aslı” isimli programında Aslıhan Ünver’in sorularını yanıtladı.

Töre, Bahreyn’de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik Toplantısında KKTC bayrağının konulmasına Rum tarafından gösterilen tepkileri anımsatarak bayrağın temsiliyetinin hazmedilemediğini söyledi.

Rum tarafının bu tavırlarının olası bir anlaşmada masaya nasıl oturacaklarının da belirtisi olduğuna değinen Töre, Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görme düşüncelerinin devam ettiğini kaydetti.

Töre şunları söyledi:

“Bizi yeniden Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama etmeye çalışıyorlar. Ancak biz zaten bu Cumhuriyetin ortağı idik. Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki ortaklığımızı ve egemenliğimizi de hazmedemediler. Yönetim ve güç paylaşımını istemedikleri için saldırıya geçtiler. Bugün bu saldırı, belki silahla değil ama devam etmektedir. Bizim neden iki devletli bir çözüm istediğimiz bu tavırlardan dolayı dolayı tescil edilmektedir”

Bugün Rum Meclis Başkanı’nın sıklıkla “işgal” den bahsettiğini anımsatan Başkan Töre, eas işgalcinin Kıbrıslı Türklerinin hakkını sürekli olarak gasp eden Rumlar olduğunu dile getirdi.

Rumların amacının Kıbrıs meselesini bir Avrupa Birliği meselesi haline getirmek olduğunu ifade eden Töre, Kıbrıs meselesinin bir Türk-Yunan sorunu olduğunu ve başka faktörlerin de devrede olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki “KKTC’yi tanıyın” çağrısı ile Türk Devletleri Teşkilatındaki gözlemci üyelik ve Ankara’da yapılan toplantıdaki temsiliyeti son derece önemli bulduklarını ifade eden Başkan Töre, yakın bir gelecekte KKTC’nin bazı ülkeler tarafından tanınmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kabine değişikliği iddiaları ile ilgili soruları yanıtlayan Töre, bir UBP Milletvekili olarak böyle bir değişikliği yapmanın kendisine göre zamanı olmadığı düşüncesini belirtti.

Kabinenin daha 1 yıl bile görevde olmadığını hatırlatan Töre, ülkenin en büyük sorunlarından biri olan istikrarsızlığın gündemdeki yerini korurken değişikliğin şimdi gündeme gelmesini bir milletvekili olarak doğru bulmadığını, ancak tabii ki bu konuda son kararı verme yetkisinin Başbakanda olduğunu söyledi.

Töre, devlet yönetiminde ve hükümet etmede ciddiyet gerektiğini ifade ederek, özellikle yönetici konumunda olanların da devlet ciddiyetiyle sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Siyasetin de ciddiyet gerektiren bir müessese olduğuna işaret eden Töre, “Ciddiyet, dürüstlük ve samimiyet üzerinde hareket etmeliyiz” dedi.