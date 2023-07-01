Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun da yer aldığı ziyarette Mağusa Deniz Komutanı Deniz Kıdemli Albay Meriç Katipoğlu tarafından karşılanan Töre, askeri kıtayı selamladı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Töre, Kabotaj Bayramının Türk denizcilik tarihinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Bugün vatan denilen kavramın sadece kara ile sınırlı olmadığını dile getiren Töre, mavi vatan içerisinde denizdeki ve deniz altındaki alanların da son derece stratejik olduğunu söyledi.

Hem deniz, hem kara, hem de hava kuvvetleri ile her zaman övündüklerini kaydeden Töre, her zaman için güçlü olmak gerektiğini belirtti.

Mavi Vatan’a göz dikenler olduğunu dile getiren Töre, buradaki hakların korunması amacıyla deniz kuvvetlerinin gücünün önemli olduğuna değindi.

Töre, açıklamasında tüm deniz şehitlerini saygı ile andı.

Başkan Töre, ziyareti sırasında anı defterini de imzaladı.