Türkiye’deki temaslarına devam eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İstanbul’da verdiği konferansın ardından Tekirdağ iline geçerek Namık Kemal Üniversitesi’nde “Milli Davamız Kıbrıs ve Mavi Vatan” başlığıyla konferans verdi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Rektörlük Konferans Salonu’nda yer alan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından müzik dinletisine geçildi.

Etkinlikte Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başta olmak üzere il yöneticileri, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül, ilçe ve belde belediye başkanları, il kurum müdürleri, siyasi partilerin Tekirdağ il yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler yer alırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından konferansa gönderilen mesaj okundu.

Üniversitenin tanıtım videosunun izlendiği etkinlikte daha sonra Meclis Başkanı Töre’ye verilen “Türk Milletine Hizmet Ödülü” nün üniversite senato kararı okundu ve ödül Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından Töre’ye takdim edildi.

Kıbrıs adasında Osmanlı döneminden bugüne kadar Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından Töre’nin konferansı başladı.

“’NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE’ DİYEN HERKESİN MİLLETVEKİLİYİM”

Töre konferansta yaptığı konuşmada sadece bir milletvekili olmadığını “Ne mutlu Türk’üm diyene” diyen herkesin milletvekili olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde KKTC’nin gözlemci üye olduğunu ifade eden Töre, “Bunun devamı gelecek, mutlaka daha büyük bir birliğe doğru gideceğiz” dedi.

Türk Birliği’nin mutlaka kurulacağını vurgulayan Zorlu Töre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bunu ifade ettiğini belirtti. “Atatürk Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türkü’ne ilk yardımları yaptı” diyen Töre, Atatürk’ün Kıbrıslı Türklerin adada kalması için çalışma yaptığını, kurmaylarına Kıbrıs’ın önemini anlattığını vurguladı.

“Doğu Akdeniz’de bir Türk devletinin kurulmasına karşı çıkanlar geçmişte Anadolu’yu işgal edenlerdi” diyen Töre, Dünya’nın beşten büyük olduğunu ve KKTC’nin yoluna devam edeceğini vurguladı; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Avrupa Birliği’nde adalet yoktur “sözünü hatırlattı.

Meclis Başkanı Töre, “Dünya’da bir oyun oynanıyor hem KKTC, hem Türkiye Cumhuriyeti üzerinde, bu oyunlar devam ediyor” diyerek, “KKTC bizim devletimizdir, bir Türk devletidir, kimse KKTC’yi ortadan kaldıramayacaktır” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’in zenginliklerinden bahseden Töre, en büyük payın Türkiye’nin olduğunu ifade etti. Türkiye’nin araştırmalarının önünün engellenmeye çalışıldığını ifade eden Töre “Bu coğrafyanın en büyük ülkesi Türkiye’dir ve Türk milletidir” dedi.

“Hangimiz savaş isteriz ki” diyen Başkan Töre “Sizin savunduğunuz barışta KKTC yoktur, Türk ordusu yoktur” dedi, toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Töre, bu yoldan geri dönülemeyeceğini ifade ederek KKTC’den vazgeçilemeyeceğini vurguladı ve Birleşmiş Miletler kararlarına atıfta bulunarak “ABD, Yunanistan’ı silah yığınağı haline getiriyor hani adalet” diye sordu.

“Ne mutlu Türk’üm diyene” diyerek sözlerinin sonuna gelen Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Pr. Dr. Mustafa Şentop’un KKTC’ye ayrı bir ilgisi ve iki Meclis arası kuvvetli bağların olduğunu ifade ederek Şentop’un “Tekirdağ benim memleketim oraya gitmelisin, İstanbul Üniversitesi benim mezun olduğum üniversitedir, buralarda mutlaka konuşmalısın, rica ediyorum” dediğini bildirdi.

Töre sözlerini “Türkiye bizim Anavatınımız, iyi ki bizim anavatanımız var bütün, aziz şehitlerimize ve vefat eden gazilerimize allah’tan rahmet diliyorum hayatta kalan gazilerimize uzun ömürler diliyorum ” diyerek tamamladı.

TEKİRDAĞ’DAKİ TEMASLAR…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Tekirdağ temasları çerçevesinde Tekirdağ Valiliği’ni de ziyaret ederek Vali Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.

Başkan Töre ayrıca Tekirdağ’a bağlı Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Cüneyt Yüksel’i de ziyaret ederken Atlas Pasajı bölgesinde de esnaf ile bir araya geldi.

Töre, Tekirdağ temasları kapsamında Çanakkale Şehitliği’ni de ziyaret ederek şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve dua okudu.

İstanbul ve Tekirdağ’da konferanslar vererek temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne dönmesi bekleniyor.