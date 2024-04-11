Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, görüşmede Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisine mensup milletvekillerinin selamlarını ileterek, bayramın hayırlara vesile olmasını diledi.

Töre, bundan sonraki süreçte iki ülkenin meclisleri arasındaki ilişkinin artarak devam edeceğine olan inancını da dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da görüşmede, Töre ve onun nezdinde Kıbrıs Türk halkının bayramını kutlayarak selamlarını gönderdi.

-Eski TBMM başkanları ile görüşme

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop, İsmail Kahraman ve Bülent Arınç’ı da arayarak bayramlarını kutladı.

Töre, telefon görüşmelerinde eski TBMM başkanlarına Kıbrıs Türk halkının haklı davasına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.